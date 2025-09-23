Alexia Villaseñor y Lilián Hernández

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 16

El Colegio de México (Colmex) es una de las instituciones públicas que defiende el conocimiento, la ciencia y la cultura, e incide en el debate y las políticas públicas a través de la investigación de alto nivel, asegura Ana Covarrubias Velasco, nueva presidenta de esta casa de estudios para el periodo 2025-2030, quien enfatizó que uno de sus objetivos será quitar la percepción de que es una escuela privada.

Durante la ceremonia de toma de posesión en la explanada de este colegio, la especialista en relaciones internacionales resaltó que su administración trabajará en buscar soluciones que el país necesita en temas de educación, migración, desigualdades socioeconómicas, agua, violencia, mujeres y medio ambiente, entre otros.

A través de los ocho centros de investigación y el programa de estudios interdisciplinarios “colaboraremos en nutrir a la sociedad mexicana y a discutir nuestra identidad en un mundo posglobalizado”, afirmó.

En entrevista con La Jornada, Covarrubias explicó que desde el primer día de su gestión iniciará una campaña fuerte de difusión para resaltar la oferta académica de El Colegio de México y enfatizar que es una institución pública.

“No cobramos el examen de admisión ni la colegiatura; además, el estudiante que tenga necesidad puede solicitar una beca a la Secretaría Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) o la que otorga el gobierno federal llamada Elisa Acuña.”

Resaltó el acervo en humanidades y ciencias sociales de la biblioteca del Colmex, la cual también es pública y tiene un repositorio digital de libre acceso. Enfatizó que no sólo tienen estudios sobre México, pues los centros que conforman la institución contribuyen a entender países asiáticos, africanos; a conocer la cultura árabe, el arte japonés, la historia de China y el conflicto en Medio Oriente, entre otros.