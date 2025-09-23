Martes 23 de septiembre de 2025, p. 12
El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo, pero también la oportunidad histórica de transformar nuestras sociedades hacia la justicia, la sostenibilidad y la paz, señaló Alicia Bárcena, titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien participó en la ceremonia de apertura de la Semana del Clima 2025, en Nueva York, en el marco del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Durante su intervención, advirtió que “la Semana del Clima es más que una reunión: es una convocatoria moral que nos llama a reconocer la realidad que tenemos ante nosotros”, y subrayó que “no tenemos un plan B, y tampoco un planeta B; cada segundo cuenta en esta lucha histórica por la justicia climática”.
Hizo un llamado a la comunidad internacional a abandonar modelos extractivistas y a replantear las prioridades globales, “necesitamos un cambio de paradigma que supere el modelo basado en la sobrexplotación de nuestros recursos naturales”.
Asimismo, destacó que para América Latina y el Caribe “la adaptación debe ser prioridad, junto con el fortalecimiento de las sinergias entre biodiversidad, cambio climático y desertificación, y la creación de mecanismos efectivos de financiación para pérdidas y daños”.
La Semana del Clima es el evento climático más importante del mundo, celebrado del 21 al 28 de septiembre. Reúne a líderes de los sectores empresarial, tecnológico, político, académico y de la sociedad civil, con el propósito de impulsar acciones audaces y transformar sistemas completos frente a la crisis climática.
En nombre de México, Bárcena reiteró el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible basado en justicia social, adaptación, financiamiento justo y soluciones basadas en la naturaleza.
A lo largo de la semana, la secretaria de la Semarnat participará en reuniones de alto nivel sobre adaptación, manglares, economía verde, financiamiento climático y descarbonización industrial. También recibirá un reconocimiento internacional en el séptimo Foro Global América Latina y el Caribe y asistirá a la Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025.
Además, durante la Semana del Clima, la titular del sector ambiental sostendrá encuentros con representantes de la Unión Europea, Reino Unido y Alemania, con el fin de fortalecer la cooperación en materia de sostenibilidad, acción climática, resiliencia hídrica, economía circular y seguridad energética.