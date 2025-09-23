De La Redacción

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 12

El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo, pero también la oportunidad histórica de transformar nuestras sociedades hacia la justicia, la sostenibilidad y la paz, señaló Alicia Bárcena, titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien participó en la ceremonia de apertura de la Semana del Clima 2025, en Nueva York, en el marco del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante su intervención, advirtió que “la Semana del Clima es más que una reunión: es una convocatoria moral que nos llama a reconocer la realidad que tenemos ante nosotros”, y subrayó que “no tenemos un plan B, y tampoco un planeta B; cada segundo cuenta en esta lucha histórica por la justicia climática”.

Hizo un llamado a la comunidad internacional a abandonar modelos extractivistas y a replantear las prioridades globales, “necesitamos un cambio de paradigma que supere el modelo basado en la sobrexplotación de nuestros recursos naturales”.

Asimismo, destacó que para América Latina y el Caribe “la adaptación debe ser prioridad, junto con el fortalecimiento de las sinergias entre biodiversidad, cambio climático y desertificación, y la creación de mecanismos efectivos de financiación para pérdidas y daños”.