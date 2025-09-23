Martes 23 de septiembre de 2025, p. 3
América Latina y el Caribe apuestan por la paz y así debe mantenerse, aseguró el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.
En una reunión de trabajo con los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se llevó a cabo ayer en el marco de los trabajos de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), De la Fuente señaló que la región “es zona de paz” y debe preservarse de esa manera.
Ante sus pares, el secretario sostuvo que en la región debe trabajarse por la paz, “siempre sobre las bases del respeto a las soberanías de los estados, la integridad territorial, el derecho internacional y la no interferencia en los asuntos internos, de conformidad con la Carta de la ONU”.
De la Fuente participa, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se realiza desde ayer en la ciudad de Nueva York. Ésta se da en el marco de una situación geopolítica global compleja, en la que destacan la guerra entre Rusia y Ucrania, la ocupación de Israel en Gaza y el genocidio infligido al pueblo palestino, así como una nueva dinámica económica a raíz de la política arancelaria del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
Horas después, al participar en una reunión de alto nivel en la que se conmemoró el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, el canciller destacó que por primera vez en su historia México tiene una mujer presidenta, quien impulsó que se elevara a mandato constitucional la igualdad sustantiva de género.
En redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió breves mensajes sobre las actividades de su titular en el marco de los trabajos de la ONU.
Tras la reunión de los ministros de Exteriores de la Celac, el canciller mexicano y sus pares de Brasil, Mauro Vieira, y de la India, Subrahmanyam Jaishankar, se reunieron con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, así como con los cancilleres de naciones de ese continente.
En el encuentro, de acuerdo con la SRE, conversaron sobre temas de la agenda multilateral; asimismo, De la Fuente se refirió al Plan México como el mecanismo para atraer inversiones en áreas específicas del país, así como a los acuerdos de modernización con la Unión Europea.