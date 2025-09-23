De la Redacción

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 3

América Latina y el Caribe apuestan por la paz y así debe mantenerse, aseguró el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

En una reunión de trabajo con los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se llevó a cabo ayer en el marco de los trabajos de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), De la Fuente señaló que la región “es zona de paz” y debe preservarse de esa manera.

Ante sus pares, el secretario sostuvo que en la región debe trabajarse por la paz, “siempre sobre las bases del respeto a las soberanías de los estados, la integridad territorial, el derecho internacional y la no interferencia en los asuntos internos, de conformidad con la Carta de la ONU”.

De la Fuente participa, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se realiza desde ayer en la ciudad de Nueva York. Ésta se da en el marco de una situación geopolítica global compleja, en la que destacan la guerra entre Rusia y Ucrania, la ocupación de Israel en Gaza y el genocidio infligido al pueblo palestino, así como una nueva dinámica económica a raíz de la política arancelaria del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.