Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 3

La embajadora de Polonia en México, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli, consideró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es el mejor actor” para alcanzar un acuerdo con el líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que conduzca a la paz en el este de Europa.

“Es obvio que él quiere poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Polonia es un aliado muy cercano de Estados Unidos y apoya sus esfuerzos (…) Todos queremos que esta guerra termine, pero se trata de una paz justa y duradera, que tome en cuenta el derecho internacional y también la soberanía de Ucrania y sus deseos”, expresó la diplomática.

Ayer, en conferencia de prensa, la representante de Varsovia afirmó que el ingreso de drones rusos al espacio aéreo polaco el pasado 10 de septiembre representa una agresión a su país y una franca violación al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas.

“Por primera vez desde (el inicio de) la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, la integridad territorial de Polonia y el espacio aéreo de la OTAN fue violado de manera inédita y masiva. La respuesta a esta provocación fue firme, clara, decidida, pero sin buscar la escalada.”

Calificó de “propaganda” las declaraciones del Kremlin que pretenden atribuir a Ucrania la responsabilidad de esa acción.