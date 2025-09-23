H

abía muchas expectativas por ver Franz, la biografía de Kafka, un proyecto largamente contemplado por la directora polaca Agnieszka Holland, gran admiradora del escritor checo. Desde luego no iba ella a tomar el camino convencional del relato cronológico, lineal. Y la película comienza de forma un tanto confusa, en lo que se alternan imágenes de la infancia de Kafka con otras etapas de su vida.

Interpretado por Idan Weiss, quien sí guarda un parecido físico con Kafka, el personaje es sometido a una versión maximalista de su biografía. Algunos detalles son pintados con brocha muy gorda –su papá (Peter Kurth) es caricaturizado como un cerdo que se la pasa gritando–, mientras otros –su conflictiva relación con tres mujeres– son recreados con delicadeza. Queda espacio para una desafortunada dramatización del texto de En una colonia penal, y aspectos del actual culto del escritor en una visita guiada a su museo (y un mal chiste de turistas gringos comiendo una Kafka Burger).

Es decir, el resultado es bastante desigual y no puede escapar a algunas convenciones de la biopic hollywoodense, una vez que sí se sigue cierta cronología culminante con su muerte por tuberculosis. No quiero pecar de injusto con una cineasta de una filmografía muy loable, quien recién visitó nuestro país en una retrospectiva organizada por la Cineteca Nacional. Digamos que Franz es un fracaso honorable.

En cambio, la concursante japonesa SAI: Disaster, de Kentaro Hirase y Yutaro Seki, no es nada honorable. Tras las imágenes de un terremoto, la película nos suelta varios hilos argumentales situados en diversas ciudades de Japón, donde algunos personajes encuentran una muerte que parece suicidio o accidental. Lo curioso es que todos los cadáveres muestran un extraño corte en su cabello. La policía sospecha las acciones de un asesino en serie. Este podría ser un extraño y feo personaje siempre presente donde va a ocurrir una de las muertes. ¿Es el verdadero asesino o es nada menos que la Parca? ¿A alguien le importa?