uál sería la intención? Esta pregunta debería unirse a aquella que hizo la presidenta Sheinbaum cuando cuestionó: ¿dónde está el dinero con el que se endeudó al país?

La respuesta es una de las muchas que enterró el neoliberalismo y de la que sólo sufrimos consecuencias. En una entrega anterior le platicamos que a instancias de un poder como el del Senado de la República, se obligó al gobierno, en un acto de autofagia, a entregar miles de millones de pesos a algunas empresas privadas, recursos que provenían, seguramente, del endeudamiento que llevó a Pemex a la quiebra técnica.

Ese fue un primer paso, pero después se aligeró el curso de la autodestrucción y se hizo innecesario el recorrido en trámites y juicios que tenían que efectuarse para devolver impuestos, asunto del que se quejaban los empresarios favorecidos, así que se decidió evitar las molestias y mejorar el proceso, es decir: dejar de cobrar los impuestos y restar posibilidades al gobierno de impulsar obras de todo tipo que favorecieran al más necesitado. Vocación perdida para la administración de aquellos tiempos.

Fue con Fox, con el panismo hecho gobierno por las malas artes políticas de Ernesto Zedillo, que se trazó la ruta de la condonación de impuestos. Algunos datos aseguran que a 108 contribuyentes privilegiados se les perdonaron más de 400 mil millones de pesos, de los pesos de aquellos días. Los datos son aplastantes. De la lista de beneficiados, 10 cotizan en la Bolsa de Valores. El saqueo era legal porque era facultad del Presidente acuchillar, con la ley en la mano, a su pueblo.

Luego, en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, cuatro bancos de los más importantes en el país, más las dos televisoras, dejaron mayor relevancia, y otro medio centenar de empresas dejaron de pagar, en esos sexenios, poco más de 366 mil millones de pesos. En el gobierno del panista Calderón el perdón fiscal llegó a casi 122 mil millones. Peña siguió la ruta y duplicó la cantidad. El gobierno no recibió 244 mil 283 millones de pesos. Pemex seguía endeudándose.