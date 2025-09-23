L

as redes sociales han cambiado los conceptos de lo público y lo privado. Ahora todo puede ser mostrado, desde lo que come la gente hasta la forma en que hace el amor.

Hasta hace pocas décadas se consideraba una perversión o una patología el exhibicionismo, mostrar el cuerpo o las relaciones íntimas a personas extrañas; y lo mismo pasaba con el voyerismo, ver a otros en actos íntimos. Esos principios cambiaron con el desarrollo de Internet y de las redes sociales.

Ahora, a un creciente número de personas les interesa mostrar sus intimidades para sumar seguidores. Tan sólo en la plataforma Meta, 3.4 billones de personas se conectan diariamente y desean que las escuchen, las vean y las entiendan. Lo mismo sucede con TikTok que tiene 1,800 millones de usuarios activos cada mes.

Hay gente que está dispuesta a perder su vida para tener más seguidores. Hace unos días, por ejemplo, una persona perdió una pierna para mostrar su valentía ante un tiburón, otra más se fue al precipicio al ensayar una situación extrema ante su cámara… cosas que pasan todos los días.