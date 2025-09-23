E

n el difícil vaivén entre principios y pragmatismo, bajo presión incesante de Donald Trump y con necesidad imperiosa de mantener y promover inversiones extranjeras en México, la presidenta Sheinbaum ha salido, tarde y cuando una parte creciente del panorama mundial va siendo propicia, a pronunciar la palabra temporalmente desterrada, “genocidio”, y a reiterar la postura equilibrista de los dos estados, Israel y Palestina.

El posicionamiento del gobierno mexicano ha sido entendido por una parte de la opinión pública como la única expresión sensatamente posible ante el acoso arancelario trumpista, que sigue impactando de manera negativa la economía mexicana, y la tradicional respuesta represiva de los grandes capitales relacionados con Israel ante gobiernos que toman medidas contrarias a las políticas actualmente desplegadas de manera criminal por Benjamin Netanyahu.

Otro segmento, de izquierda, exige congruencia a la jefa política del Estado mexicano, bajo el planteamiento de que no puede expresarse que un gobierno es genocida y seguir manteniendo relaciones con él: romper relaciones con Israel sería el paso obligado que debería desprenderse de la aceptación claudista de esa criminalidad de la cúpula dominante de Israel, se argumenta.

Sheinbaum, sin embargo, se mantiene aferrada a una postura entre elusiva y cedente que en la superficie le ha dado la ganancia, por precisar, de ser el país en la tierra al que menos está dañando Trump con aranceles (falta ver luego que se cumpla el plazo de 90 días que Trump estableció el último día de julio pasado para decidir sobre este punto).

No tiene mucho margen de acción, pues el presidente de Estados Unidos ya ha adelantado la revisión del tratado comercial de Norteamérica, asociando incluso el tema de los aranceles pendientes a la evolución de dichas revisiones que Washington desea muy favorables a sus intereses; además, los castigos de Donald, para no repetirse o ahondar, están condicionados a que México cumpla con las amenazantes exigencias en materia de combate al crimen organizado.