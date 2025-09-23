Mundo
Ver día anteriorMartes 23 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/23. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Bloqueos en Ecuador ante alza del diésel/
A nterior
 
Bloqueos en Ecuador ante alza del diésel
Foto
▲ Con barricadas de tierra, piedras y troncos, cientos de indígenas y campesinos de Ecuador desafiaron ayer un estado de excepción y bloquearon carreteras en el primer día de un paro nacional indefinido para protestar contra el aumento del diésel en 50 por ciento por la eliminación de un subsidio por decreto. Los manifestantes obstruyeron temporalmente algunas vías de las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, e Imbabura.Foto Xinhua, con información de Afp
Periódico La Jornada
Martes 23 de septiembre de 2025, p. 27
A nterior