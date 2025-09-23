Bloqueos en Ecuador ante alza del diésel
▲ Con barricadas de tierra, piedras y troncos, cientos de indígenas y campesinos de Ecuador desafiaron ayer un estado de excepción y bloquearon carreteras en el primer día de un paro nacional indefinido para protestar contra el aumento del diésel en 50 por ciento por la eliminación de un subsidio por decreto. Los manifestantes obstruyeron temporalmente algunas vías de las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, e Imbabura.Foto Xinhua, con información de Afp
Periódico La Jornada
Martes 23 de septiembre de 2025, p. 27
