Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 27

Brasilia. La fiscalía de Brasil imputó ayer al diputado Eduardo Bolsonaro por “coacción” debido a sus maniobras para impulsar sanciones de Estados Unidos con el fin de interferir en el juicio por golpismo contra su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro.

El líder ultraderechista fue condenado este mes a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Eduardo Bolsonaro, instalado desde hace meses en Estados Unidos, fue procesado por “amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes” con que conseguiría “de las autoridades estadunidenses sanciones (...) si el proceso no acababa” como era deseable para su padre, indicó la fiscalía.

Las amenazas eran “inequívocas y consistentes”, y buscaron “someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus designios personales”, agregó.

También fue imputado el creador de contenido digital Paulo Figueiredo, por los mismos motivos.

En cambio, la fiscalía desestimó la recomendación de la policía de imputar también a Jair Bolsonaro.

La determinación se conoció el día en que Estados Unidos anunció más sanciones contra Brasil.