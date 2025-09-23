Afp, The Independent, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 27

Washington. El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras amenazas de la administración de Donald Trump, regresará hoy al aire, anunció Disney. Pero no será transmitido en gran parte del país, decidió la compañía que controla una de las principales redes de difusión en Estados Unidos.

Disney, dueña de la televisora ABC que emite Jimmy Kimmel Live!, suspendió el miércoles pasado el programa luego de que el gobierno federal amenazó con represalias tras desaprobar comentarios del presentador en su edición del lunes sobre las consecuencias y el uso político del asesinato del activista de derecha y aliado de Trump Charlie Kirk.

“Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos”, explicó ayer el conglomerado del entretenimiento.

“Hemos pasado los días recientes en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes”, agregó Disney.

Sin embargo, Sinclair, una de las compañías que controla decenas de canales afiliados a ABC y que transmite su programación en gran parte del país, informó después en X que remplazaría el programa con noticias a partir de hoy.

“Las discusiones con ABC continúan al tiempo que evaluamos el potencial regreso del programa”, agregó la empresa en el texto.

Las amenazas del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, y la salida del aire del programa de Kimmel, quien muchas veces apunta sus dardos a la administración Trump, generó críticas en diversos sectores por considerar que infringe la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, el socialista democrático Zohran Mamdani, anunció ayer que no participaría en un programa de la filial de ABC.