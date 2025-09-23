Martes 23 de septiembre de 2025, p. 26
La Haya., Los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) acusaron al ex presidente de Filipinas Rodrigo Duterte de tres cargos por crímenes contra la humanidad, por su supuesta implicación en al menos 76 asesinatos como parte de su “guerra contra las drogas”.
El acta de la acusación está fechada el 4 de julio, pero fue parcialmente difundida ayer y expone los cargos contra el ex presidente de Filipinas, que tiene 80 años y está detenido en La Haya.
La fiscalía afirmó que los homicidios se cometieron en todo Filipinas entre 2016 y 2018.
Los cargos contra Duterte derivan de su campaña contra los consumidores de droga y los traficantes, la cual, de acuerdo con grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos.
El ex mandatario fue detenido en marzo en el aeropuerto de Manila por orden de este tribunal.