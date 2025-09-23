Afp

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 26

La Haya., Los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) acusaron al ex presidente de Filipinas Rodrigo Duterte de tres cargos por crímenes contra la humanidad, por su supuesta implicación en al menos 76 asesinatos como parte de su “guerra contra las drogas”.

El acta de la acusación está fechada el 4 de julio, pero fue parcialmente difundida ayer y expone los cargos contra el ex presidente de Filipinas, que tiene 80 años y está detenido en La Haya.