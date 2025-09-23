Martes 23 de septiembre de 2025, p. 26
Nueva York., Estados Unidos y sus socios defenderán cada centímetro del territorio de la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dijo Michael Waltz, el nuevo enviado de Washington a la Organización de Naciones Unidas, en una reunión del Consejo de Seguridad que fue convocada para discutir las acusaciones de una violación del espacio aéreo por parte de Rusia, según han denunciado Estonia y Polonia, sin presentar pruebas.
“Quiero aprovechar esta primera oportunidad para repetir y subrayar que Estados Unidos y nuestros aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN”, señaló Michael Waltz.
En su turno, la canciller británica Yvette Cooper advirtió a Rusia que “sus acciones imprudentes arriesgan una confrontación armada directa entre la OTAN y Rusia (...) Nuestra alianza es defensiva, pero no se hagan ilusiones: estamos listos para defender los cielos y el territorio de la OTAN”.
En ese contexto, Alemania estimó que en caso de un eventual conflicto con Rusia, podrían resultar heridos hasta mil soldados diarios y está planeando cómo tratarlos en caso de que estalle una guerra a gran escala entre la OTAN y Moscú, lo que este último ha rechazado.