Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 26

Nueva York., Estados Unidos y sus socios defenderán cada centímetro del territorio de la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dijo Michael Waltz, el nuevo enviado de Washington a la Organización de Naciones Unidas, en una reunión del Consejo de Seguridad que fue convocada para discutir las acusaciones de una violación del espacio aéreo por parte de Rusia, según han denunciado Estonia y Polonia, sin presentar pruebas.

