▲ Roma fue escenario de una de las mayores manifestaciones a favor de los palestinos. Foto Afp

Ap, Reuters, Xinhua, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 25

Roma. Bajo el lema “Bloqueemos todo. Detengamos el genocidio” unos 100 mil trabajadores de la Unión Sindical de Base (USB) y estudiantes de Italia realizaron ayer una huelga general de 24 horas en varias ciudades del país en solidaridad con los palestinos de Gaza, y denunciaron la pasividad del gobierno de Roma, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, ante la crisis humanitaria.

“Si no bloqueamos lo que Israel está haciendo, si no detenemos el comercio, la distribución de armas y todo lo demás con Tel Aviv, nunca lograremos nada”, indicó Walter Montagnoli, secretario nacional de la Confederación de Base Unitaria (CUB), que se unió a una marcha en Milán.

La tensión escaló en Milán cuando decenas de manifestantes vestidos de negro y armados con garrotes intentaron romper la entrada principal de la estación central de trenes de la ciudad, lanzaron bombas de humo, botellas y piedras a la policía, que respondió con gas lacrimógeno, con saldo de decenas de detenidos y 60 uniformados heridos, 23 de los cuales tuvieron que ser hospitalizados.

En Bolonia, la policía utilizó cañones de agua para dispersar a una multitud de manifestantes que bloqueaba una autopista.

En Nápoles hubo un enfrentamiento con elementos de seguridad cuando los manifestantes entraron por la fuerza en la principal estación de ferrocarril. Algunos ingresaron brevemente a las vías, por lo que provocaron retrasos en los servicios.

El tránsito de mercancías se ralentizó o fue parcialmente bloqueado por los plantones y protestas de los trabajadores en los principales puertos de Italia: Génova y Livorno. Más de 20 mil personas se reunieron frente a la estación central de Roma para protestar por el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza.