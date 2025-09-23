Aumentan los bombardeos en el festejo del Año Nuevo judío
Martes 23 de septiembre de 2025, p. 25
Tel Aviv., Dos hospitales ubicados en la franja de Gaza: el Infantil Al Rantisi y el Oftalmológico San Juan, dejaron de otorgar servicio debido a la intensificación de la ofensiva terrestre israelí “en todos los frentes”, en el inicio del Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, y que ayer dejó al menos 61 muertos y 220 heridos.
El ministerio de Salud gazatí recordó que estos dos centros eran los únicos que cubrían especialidades y reiteró que “la ocupación ataca de forma deliberada y sistemática el sistema sanitario en la franja de Gaza, como parte de su política genocida.
“Todas las instalaciones médicas carecen de rutas seguras para que lleguen los pacientes y los heridos”, denunció al destacar las dificultades extremas de los lesionados para llegar al hospital de campaña Al Quds, debido a los ataques que no cesan.
Al iniciar el Año Nuevo judío, los bombardeos se incrementaron en la ciudad de Gaza y el ejército de Israel anunció el fortalecimiento de su despliegue “en todos los frentes”, donde han sido movilizadas “decenas de compañías militares para llevar a cabo misiones defensivas y ofensivas”, explicó el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adrai.
Al menos 65 mil 344 palestinos han sido asesinados y 166 mil 795 han resultado heridos desde que Israel comenzó su ofensiva castrense en la franja de Gaza, publicó Al Jazeera.
Desconfianza
En tanto, los gazatíes expresaron desconfianza ante el reconocimiento internacional del Estado palestino, calificándolo de “inútil” y “sin efecto práctico”, reportó CNN.
“Es inútil. En la realidad nada cambia. Es como si nos estuvieran tomando el pelo. No tiene ningún beneficio” en el terreno, afirmó a CNN Kamal Abu Kweidar, un comerciante palestino. “Esperamos que esto lleve a algo bueno, pero parece imposible”.
El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa por sus siglas en inglés), Philippe Lazzarini, advirtió que el gesto era inservible sin un alto el fuego total en Gaza.
Otro video de rehenes
Hamas difundió un segundo video del rehén israelí-alemán Alon Ohel, para presionar a Tel Aviv y asegurar su regreso a casa, en una grabación difundida por Filastin, diario afín al grupo islamita.