▲ Algunas personas permanecen en las zonas devastadas por los ataques del régimen de Tel Aviv en la franja de Gaza. Como este joven que ondea una bandera en lo que fue el campo de refugiados de Bureij. Foto Afp

Afp, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 25

Tel Aviv., Dos hospitales ubicados en la franja de Gaza: el Infantil Al Rantisi y el Oftalmológico San Juan, dejaron de otorgar servicio debido a la intensificación de la ofensiva terrestre israelí “en todos los frentes”, en el inicio del Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, y que ayer dejó al menos 61 muertos y 220 heridos.

El ministerio de Salud gazatí recordó que estos dos centros eran los únicos que cubrían especialidades y reiteró que “la ocupación ataca de forma deliberada y sistemática el sistema sanitario en la franja de Gaza, como parte de su política genocida.

“Todas las instalaciones médicas carecen de rutas seguras para que lleguen los pacientes y los heridos”, denunció al destacar las dificultades extremas de los lesionados para llegar al hospital de campaña Al Quds, debido a los ataques que no cesan.

Al iniciar el Año Nuevo judío, los bombardeos se incrementaron en la ciudad de Gaza y el ejército de Israel anunció el fortalecimiento de su despliegue “en todos los frentes”, donde han sido movilizadas “decenas de compañías militares para llevar a cabo misiones defensivas y ofensivas”, explicó el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adrai.