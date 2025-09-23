▲ Cada día, por al menos cinco horas, Yareli Ortiz Rivera, de 9 años, camina junto con su madre, desde el pueblo de Rancho Nuevo hasta la localidad de Xiopa, en la Sierra de Hidalgo, para asistir a la primaria y regresar a su hogar. Foto La Jornada

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 30

Jacala de Ledezma, Hgo., Para ir y regresar de la escuela, Yareli Ortiz Rivera, de 9 años, debe caminar, junto con su mamá, 16 kilómetros de un sinuoso y desolado camino de terracería que atraviesa la serranía, desde su humilde casa, de madera, en el pueblito de Rancho Nuevo, municipio de Jacala de Ledezma, hacia la comunidad de Xiopa, en la localidad Tlahuiltepa, en la Huasteca hidalguense.

Ante la falta de transporte, la pequeña Yare relata que para llegar a tiempo al colegio ella y su madre parten de su domicilio, de lunes a viernes, a las 5.30; tardan dos horas y media en llegar y el mismo tiempo de regreso, con temperaturas de hasta más de 30 grados centígrados.

En Xiopa se localiza la primaria Rafael Ramírez y cerca de ahí el prescolar Manitas a la Obra.

Son los únicos planteles en los que se dan clases a los niños de esa población y de caseríos como Rancho Nuevo.

Yare comenta que su mamá permanece en la escuela todo el tiempo que duran las clases para llevarla de regreso a su hogar. Su padre labora de albañil en las rancherías cercanas.

Dice que “cuando sea grande”, quiere ser astrónoma, para estudiar los planetas, estrellas y galaxias.

Rancho Nuevo es la comunidad más alejada de la cabecera de Jacala y Yarely es la única niña que hay. Sin embargo, en la zona no hay ninguna primaria debido al bajo índice poblacional.

De acuerdo con el catálogo Principales resultados por localidad de Hidalgo, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2020, Rancho Nuevo tenía apenas 27 habitantes.

Esa cifra equivale a 0.22 por ciento de la población de Jacala, que hace cinco años, cuando el Inegi hizo su último censo de población, era de 12 mil 290 habitantes. Tanto en Rancho Nuevo como en Xiopa no hay servicio regular de transporte.