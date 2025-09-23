Martes 23 de septiembre de 2025, p. 29
Cancún, QR., La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación contra Luis Fernando N, El Inge, como presunto autor intelectual del asesinato del líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en esta ciudad, Mario Machuca Sánchez, informó el titular de la institución, Raciel López Salazar.
En la conferencia semanal que ofrece el gabinete de seguridad en el estado, el fiscal dio a conocer que los móviles del crimen habrían sido la disputa de un predio en la zona continental de Isla Mujeres, la distribución de propinas al interior del sindicato y el liderazgo en el gremio.
Explicó que El Inge, de 53 años, fue ubicado el 19 de septiembre en las inmediaciones de la avenida López Portillo de Cancún.
El presunto autor intelectual del crimen fue asistente y chofer de Mario Machuca, por lo que conocía perfectamente sus movimientos, lo cual facilitó que al dirigente de la CROC lo ubicaran el pasado 4 de agosto.
Ese día, a bordo de una motocicleta simulada como si fuera de entrega de comida rápida, los sicarios le dispararon en siete ocasiones con un arma de fuego calibre 45 milímetros.
Dijo que de acuerdo con las indagatorias, Luis Fernando N pagó el hospedaje de un hotel de Puerto Juárez, tres días antes del asesinato, a Ángel Jair N y Arnulfo N, quienes perpetraron el homicidio.
A la par, la camioneta Cherokee que fue utilizada para vigilar los movimientos de Machuca Sánchez, fue hallada en Colima, por lo que ya fue asegurada.
Por el asesinato de Machuca están detenidos y vinculados a proceso Ángel Jair N, de 21 años, originario de Puebla, y señalado como uno de los autores materiales. Asi-mismo, Arnulfo N, de 34 años, originario de la Ciudad de México, quien conducía la motocicleta utilizada en el crimen y Guillermo N. Tyson, otro de los participantes directos en la ejecución.
Luis Fernando N quedó a disposición de la autoridad judicial, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.