Patricia Vázquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 29

Cancún, QR., La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación contra Luis Fernando N, El Inge, como presunto autor intelectual del asesinato del líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en esta ciudad, Mario Machuca Sánchez, informó el titular de la institución, Raciel López Salazar.

En la conferencia semanal que ofrece el gabinete de seguridad en el estado, el fiscal dio a conocer que los móviles del crimen habrían sido la disputa de un predio en la zona continental de Isla Mujeres, la distribución de propinas al interior del sindicato y el liderazgo en el gremio.

Explicó que El Inge, de 53 años, fue ubicado el 19 de septiembre en las inmediaciones de la avenida López Portillo de Cancún.

El presunto autor intelectual del crimen fue asistente y chofer de Mario Machuca, por lo que conocía perfectamente sus movimientos, lo cual facilitó que al dirigente de la CROC lo ubicaran el pasado 4 de agosto.

Ese día, a bordo de una motocicleta simulada como si fuera de entrega de comida rápida, los sicarios le dispararon en siete ocasiones con un arma de fuego calibre 45 milímetros.