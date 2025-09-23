Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 7

Alberto Zúñiga es un cineasta y locutor originario de Morelia, Michoacán., El fin de semana pasado estrenó en salas de la Cineteca Nacional de las Artes y en otros foros culturales su tercer largometraje de documental dirigido en especial a los niños: Emiliana Gat-alana, que incluye el lanzamiento de un videojuego y guías didácticas, además de una banda sonora.

Se trata de una coproducción entre México y España que se estrenó en la edición 35 del Festival de Cinéma de Giron, y, en México, en la séptima de Fauna Tepoztlán Animal Festival, entre otros encuentros.

En el documental, el amor de los humanos hacia su gata se derrama en cada fotograma. Se trata de una biopic de drama y animación sobre, asegura el realizador, su “maestra de vida”, su “gathija” negra; es decir, una michi nacida en Barcelona, España, que tiene 15 años de una vida muy “interesante” que ella misma narra. Emiliana vive mudanzas (de hogar), un divorcio (de sus papás humanos), un cambio de país, nueva familia y descubrir nuevos amigos. Tiene un chip para poder viajar, un pasaporte, le teme a los truenos, adora las whiskas y ama a su familia reconstituida. Emiliana es feliz, pero sueña con volver a su tierra natal.

Emiliana, considera el director, tiene como “abordar con humor, empatía y sensibilidad temas complejos para las y los pequeños, tales como cambios de hogar, separaciones, discriminación, inestabilidad económica de los padres, autoestima, enfermedad y luto, entre otros”.

Una vida miuuuy interesante

Originalmente estaba pensada como un cortometraje, confiesa Zúñiga, quien antes rodó documentales como Rupestre y En la periferia, ambos sobre rock mexicano.

Sin embargo, “la realidad se fue imponiendo y exigía cada vez más tiempo para narrar desde este género la vida tan interesante que ha tenido esta minina barcelonesa. También se concibió con la firme convicción de tratar temas que no son habituales o que son difíciles de tratar en las películas infantiles”, manifiesta.

“Elegí la historia de Emiliana porque encontré una historia que pedía otro tono: uno más íntimo, más vulnerable y, al mismo tiempo, más esperanzador”, agrega.

Dirigida, producida, fotografiada, escrita, editada, animada y postproducida por Zúñiga, la cinta “ha encantado a niñas y niños que nos han compartido que les conmueve tanto como les hace reír. Les sorprende también la cantidad de temas que se tocan en tan poco tiempo y con el ritmo en que se desarrolla la historia.