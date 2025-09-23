Clara Zepeda



Martes 23 de septiembre de 2025

En un escenario en el que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos retomó su ciclo de disminución de tasas, el Banco de México (BdeM) se sentirá cómodo por continuar con la rebaja de sus índices de referencia, que determinan el costo del crédito al que se financian empresas y personas, aseveró Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas.

Durante su participación en el pódcast Análisis Biva, la especialista de la firma bancaria aseguró que todo está alineado para que el Banco de México recorte su tasa de referencia en 0.25 puntos porcentuales este jueves, a 7.5.

“Si combinamos el hecho de que la comunicación del banco central mexicano avisó sobre el recorte, le sumamos la sorpresa inflacionaria a la baja, que hay matices en la sorpresa, y por otro lado la Fed retomó su ciclo de baja de tasas, no hay elementos para que el Banco de México sea cauteloso dentro del comunicado de política monetaria esta semana.”

El corte de 0.25 puntos porcentuales del BdeM está sobre la mesa y corre con independencia. La Fed es un elemento que juega dentro de la función de respuesta del Banco de México, el cual se había mantenido separado de la Fed, pero ahora agrega un elemento para que la autoridad monetaria mexicana se mantenga cómoda.