Reuters, Prensa Latina y Afp

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 22

El Tesoro de Estados Unidos informó ayer que está dispuesto a “hacer lo necesario” para apoyar la economía de Argentina, mientras el presidente Javier Milei intenta calmar los mercados financieros, afectados por varios reveses políticos.

El mandatario argentino, que ya anunció que negocia un préstamo con el Tesoro estadunidense, se reunirá este martes con el presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.