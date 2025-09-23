Martes 23 de septiembre de 2025, p. 22
El Tesoro de Estados Unidos informó ayer que está dispuesto a “hacer lo necesario” para apoyar la economía de Argentina, mientras el presidente Javier Milei intenta calmar los mercados financieros, afectados por varios reveses políticos.
El mandatario argentino, que ya anunció que negocia un préstamo con el Tesoro estadunidense, se reunirá este martes con el presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El anuncio se da luego de que Milei anunciara la eliminación de impuestos a la exportación de todos los granos hasta fin de octubre con la idea de lograr una mayor oferta de dólares en momentos de una fuerte tensión cambiaria previo a las elecciones de medio término.