Martes 23 de septiembre de 2025, p. 22

El temor a una caída de la economía en Estados Unidos, que lleva a anticipar recortes de tasas de interés, así como una mayor inflación, llevó ayer al oro a alcanzar un nuevo máximo histórico y se encamina a registrar su mejor año desde hace 46 años.

Su precio alcanzó un nuevo récord histórico al cotizarse en 3 mil 781.82 dólares la onza troy, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas y el temor a los efectos económicos de los aranceles de Donald Trump. La expectativa de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal refuerza la demanda del metal como refugio.

El oro acumula una ganancia de 42 por ciento en 2025, por lo que los analistas prevén que se encamina a su mejor año desde 1979.

De acuerdo con el análisis del área de inversiones de UBS “En el oro confiamos”, los especialistas elevaron su proyección de precio a 3 mil 800 dólares la onza hacia finales de 2025 y de 3 mil 900 para mediados de 2026, además de anticipar flujos récord en ETF respaldados por oro, acercándose a las 3 mil 900 toneladas.