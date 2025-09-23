Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 22

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mejoró las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana para éste y el siguiente año, en medio de un contexto global que ha sorprendido al alza frente a la incertidumbre arancelaria desatada por la actual administración de Estados Unidos.

De acuerdo con la OCDE, este año la economía mexicana crecerá 0.8 por ciento, el doble de lo que había proyectado la misma organización apenas tres meses atrás, cuando apuntó a un avance de 0.4. También para 2026 prevé una mejora en la expansión de la economía nacional, al pasar los pronósticos de 1.1 a 1.3.

La mejor perspectiva para México no es aislada. Según la organización, “el crecimiento mundial fue más resiliente de lo previsto en el primer semestre de 2025, especialmente en muchas economías emergentes”. Es así que aumentó de 2.9 por ciento a 3.2 sus previsiones de crecimiento para este año.

Para el siguiente, la OCDE mantuvo las perspectivas de crecimiento mundial en 2.9 por ciento, lo que marca una desaceleración. Explicó que están apareciendo indicios de moderación en los mercados laborales, con un aumento de las tasas de desempleo y una disminución de las vacantes como porcentaje de los desempleados en algunas economías, incluido Estados Unidos.

“Siguen existiendo riesgos significativos para las perspectivas económicas. Nuevos aumentos en las tasas arancelarias bilaterales, un resurgimiento de las presiones inflacionarias, una mayor preocupación por los riesgos fiscales o una revalorización sustancial del riesgo en los mercados financieros podrían reducir el crecimiento económico en relación con la línea de base”, apuntó.