De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 22

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de fraude electrónico en tiempos compartidos y lavado de dinero a Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, Moreno y/o El Chess, identificado como miembro de alto rango dentro del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Junto con él, la dependencia también acusó a su media hermana, Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

En el informe, compartido el 22 de septiembre, el distrito este de Nueva York destaca que El Chess también es acusado de proporcionar apoyo material a un grupo criminal internacional, y señala que ambos estarían implicados en un esquema de fraude de tiempos compartidos controlado por el grupo criminal.

Según el documento, luego de que el gobierno de EU designara al CJNG como organización terrorista, el acusado siguió participando en el fraude de tiempo compartido y en el lavado de fondos.

El Departamento explicó que las víctimas de este tipo de fraude suelen ser ciudadanos estadunidenses a quienes se les aplica un esquema de cuotas por adelantado para los dueños de propiedades de tiempo compartido en diferentes ciudades de Jalisco y que ha sido detectado al menos desde 2012.