Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 21

Grupo HIR anunció ayer la adquisición de Creditaria México, una empresa especializada en asesoría y comercialización de productos financieros, principalmente créditos hipotecarios, con presencia nacional a través de una red de más de mil franquicias y 2 mil asesores.

Con esta operación, informó HIR, se busca consolidar su participación en el mercado hipotecario y reforzar la relación con instituciones bancarias.

“Queremos que Creditaria sea la mejor plataforma de asesoría y distribución de productos financieros en México. Nuestro compromiso es ser el socio de confianza de todas las instituciones con las que trabajamos, impulsando la relación y la colocación de créditos con la mejor experiencia para clientes y asesores”, afirmó Daniel González, socio y directivo de Grupo HIR.