Martes 23 de septiembre de 2025, p. 21
Grupo HIR anunció ayer la adquisición de Creditaria México, una empresa especializada en asesoría y comercialización de productos financieros, principalmente créditos hipotecarios, con presencia nacional a través de una red de más de mil franquicias y 2 mil asesores.
Con esta operación, informó HIR, se busca consolidar su participación en el mercado hipotecario y reforzar la relación con instituciones bancarias.
“Queremos que Creditaria sea la mejor plataforma de asesoría y distribución de productos financieros en México. Nuestro compromiso es ser el socio de confianza de todas las instituciones con las que trabajamos, impulsando la relación y la colocación de créditos con la mejor experiencia para clientes y asesores”, afirmó Daniel González, socio y directivo de Grupo HIR.
De acuerdo con datos de la propia compañía, actualmente uno de cada siete créditos hipotecarios colocados por la banca en México –cerca de 14 por ciento del mercado– es gestionado a través de asesores de Creditaria.