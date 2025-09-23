Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025

“Esto es un fraude”, “¿dónde está todo el dinero?” o “son seis meses de vivir un infierno” son parte de las reacciones de los ahorradores de Came tras conocer que ésta fue puesta en liquidación.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó ayer que revocó a Came su licencia para operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo), con lo cual la institución entra en proceso de liquidación y los ahorradores podrán recuperar hasta 219 mil pesos por medio del seguro de depósito.

“Esto no es una quiebra, es un fraude, no debería existir una sola Sofipo más, no seremos el nuevo Ficrea”, indicó Edna Ávila, una de las voceras de un grupo de ahorradores que ha protestado desde abril ante las autoridades.

“Estoy enojada con las autoridades, la indiferencia de todos es aplastante, en mi caso, han sido seis meses de un infierno, de no dormir, vendes lo poco que te queda… La liquidación era algo que sabíamos que podría pasar; sin embargo, da mucha impotencia y frustración que una vez más pase algo como lo de Ficrea”, señaló Lizbeth Morales Rohde, otra vocera de ese grupo.

Sin información ni paradero

El caso de Came comenzó en enero, cuando dejó de entregar información a las autoridades financieras sin motivo alguno.

Los datos disponibles en ese momento indicaban que, al cierre de 2024, contaba con recursos del público que sumaban mil 600 millones de pesos y tenía más de un millón 300 mil ahorradores.

Para finales de marzo del presente año, la financiera comenzó a cerrar sucursales y dejó a los ahorradores sin acceso a sus recursos, motivo por el cual un grupo de ellos comenzó a hacer movilizaciones y protestas a las afueras de la CNBV y acudió a diversas instancias para conocer el paradero de su dinero, entre ellas, la Secretaría de Gobernación.