▲ Las protestas por este caso comenzaron en abril. En la imagen, una de ellas realizada en mayo. Foto Alfredo Domínguez

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 20

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que retiró a Came, la financiera que dejó desde marzo a miles de clientes sin acceso a sus recursos, su licencia para operar, con lo cual entró en proceso de disolución y liquidación.

Según la autoridad, 99.5 por ciento de los clientes recibirán el total de sus ahorros, toda vez que están cubiertos por el seguro de depósitos que los protege de casos como éste –el Prosofipo—, por un monto aproximado de 219 mil pesos.

Por medio del Diario de Oficial de la Federación, la CNBV publicó el oficio en el que se hace oficial que a la financiera se le revocó la licencia.

“Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y tras una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno el pasado 19 de septiembre, se revoca al Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) su autorización para organizarse y operar como Sofipo.”

A raíz de lo anterior, expresa el oficio, la financiera se encuentra incapacitada para realizar operaciones “y se pondrá en estado de disolución y liquidación”.

En el documento, la autoridad expuso que la institución “no proporcionó elementos para desvirtuar la causal de revocación por la que fue emplazada”.

Came desapareció del radar de las autoridades desde enero. Posteriormente, para finales de marzo, cerró sucursales y dejó sin acceso a sus recursos a más de un millón de clientes. Las autoridades supieron del caso desde abril, pero tomaron la decisión de intervenirla el 13 de junio.

El presidente del consejo de administración de Came era Jorge Kleinberg Druker, y otros integrantes de su consejo eran Gustavo Manuel Ramírez Reyes, Oscar Juan Pfeiffer Schlittler, Pablo Andrés Varela Bolaños y José Manuel González Mendoza. El director general de la financiera era Pablo Varela, desde que en 2022 la Sofipo se fusionó con Te Creemos Holding.