Martes 23 de septiembre de 2025, p. a11
Ángel Camacho se consolidó como uno de los mejores nadadores del mundo en la prueba de 100 metros estilo libre S4 al conseguir la medalla de bronce en el Campeonato Mundial que se realiza en Singapur.
El seleccionado paralímpico registró un tiempo de 1:23.39 minutos para darle a México su segunda presea en la competencia luego del oro conseguido por Arnulfo Castorena en la jornada inaugural.
“Me siento muy feliz”, dijo Camacho en un video que publicó el Comité Paralímpico Mexicano. “Todo el esfuerzo que se realizó para esta competencia dio frutos. En general fue una prueba muy buena”, añadió.
El reto no fue sencillo, pues en la piscina se midió al israelí Ami Omer Dadaon, quien posee el récord mundial con 1:18.94.
“Sé que a esto no le pondrán mucha atención en México, así que toca presumir los logros propios. Medalla de bronce en el Mundial de Natación Singapur 2025 en la prueba de 100 libres”, posteó el deportista.
Camacho llegó a Singapur como un referente del deporte adaptado pues en su palmarés cuenta con cuatro medallas paralímpicas además de múltiples galardones obtenidos en los pasados Mundiales de Madeira 2022 y Manchester 2023.
El atleta comenzó su carrera en la natación desde pequeño como parte de su rehabilitación. Desde hace más de cinco años representa a México a nivel internacional con resultados destacados.
En Tokio 2020 obtuvo la presea de bronce en la prueba de 50 metros dorso S4, consolidándose como una de las figuras jóvenes del deporte paralímpico mexicano. En París obtuvo tres podios.
Ángel volverá a la piscina hoy en los 150 metros combinados. “Es una prueba que también es fuerte para mí. Esperemos que ganemos medalla”, mencionó el leonés, quien dedicó su logro a Dios, su familia, amigos y a su entrenador Fernando Vélez.
La categoría S4, donde compite, incluye a nadadores con un movimiento muy limitado del torso y las piernas. También participan aquellos que tienen una limitación en las manos, o la ausencia de alguna extremidad.
En otros resultados, Gustavo Sánchez cerró en la séptima posición en la misma prueba que Camacho con un tiempo de 1:30.78 minutos, mientras que Nely Miranda obtuvo el séptimo lugar en la competencia femenil con una marca de 1:35.33 minutos. Karina Hernández concluyó en la séptima posición en la final de 50 metros dorso S5, con 50.70 segundos.