Omar González Morales

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 5

La inauguración de un nuevo museo en la Ciudad de México, la Casa Roja, dedicado a la pintora Frida Kahlo (1907-1954), el cual abrirá sus puertas este jueves en el centro de Coyoacán, es sólo uno de los ejemplos de la vigencia de la artista. Otra muestra es el museo Gehrke-Remund, ubicado en Baden-Baden, Alemania, en su honor.

Fundado en 2009, el recinto es obra de los alemanes Hans-Jürgen Gehrke y Mariella Remund, quienes tienen amplio interés en el arte mexicano, y particularmente por las obras de Frida Kahlo; sin embargo, como la mayoría de los cuadros de la pintora se encuentran en colecciones privadas, adquirieron un permiso especial para copiarlos, por lo cual contrataron una licencia del Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust / VG Bild-Kunst.

Su acervo se conforma de piezas de joyería, ropa y objetos que pertenecieron a la artista, además de un centenar de réplicas de obra autorizadas; incluso, de piezas cuyos originales están perdidos, como La mesa herida, uno de los más buscados en todo el mundo.

Actualmente, el recinto presenta la exposición Frida Kahlo: Mis secretos, que analiza cuadros, fotografías, vestidos y joyas de la pintora, para hacer un retrato completo de su vida. La muestra estará abierta hasta el 11 de enero de 2026.

Además, el Gehrke-Remund tiene una de las colecciones más completas de imágenes de la obra de Frida Kahlo, las cuales se pueden ver en el sitio https://fridakahlocollection.weebly.com.

Nuevo espacio y subasta

En México, el nuevo recinto dedicado a su obra es la Casa Roja, también llamada Casa Kahlo. Es un espacio creado e impulsado por sobrinas de la artista, y auspiciado por la Fundación Kahlo, instancia de reciente creación con sede en Nueva York. El museo expondrá cartas, fotografías, muñecas, joyas y ropa con el fin de esbozar una semblanza más completa de la infancia de la artista.