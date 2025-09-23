J

ulieta Fierro fue una gran difusora de la astronomía mexicana y sus conferencias, una fuente de información espléndida, ya que las daba con alegría y con mucho ingenio. La vi una noche en El Hábito, en tiempos de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, y fue un encanto escucharla porque llegó con una bolsa del mandado de la que fue sacando varias frutas: una naranja se convirtió en el sol, y manzanas y plátanos en diversos planetas que nos sirvieron para entender lo que le sucede al nuestro y cómo adentrar algo de conocimiento en nuestra cabeza de chorlito.

Gran difusora de la ciencia en todas las instancias posibles, escucharla era un placer. Hacía reír, pero también pensar. Es seguro que Julieta Fierro despertó vocaciones en jóvenes atentos a sus evoluciones en conferencias y a su dinamismo planetario. Las estrellas novas salían de su boca y las ponía a girar con el solo timbre de su voz convincente y feliz de comunicarse. Hacía reír al espacio sideral, los planetas bailaban cuando los sacaba de la bolsa de yute. Con una lámpara de mano, Julieta ponía a girar a sus oyentes. Lo mismo nos contaba de estrellas novas “cuyo brillo aumenta debido a reacciones termonucleares que ocurren en su superficie”, como nos hacía creer que nosotros, sus oyentes, descubriríamos algún planeta desconocido o dos estrellas azules. Nos hacía creer que bastaba con seguir un método para entender el universo. Verla moverse sobre una plataforma y oír su voz, siempre entusiasta, nos alentaba a creer que podríamos meter al universo en nuestra mochila.