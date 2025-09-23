▲ Edificios afectados por los sismos de 1985 y 2017 serán demolidos como parte del programa de atención integral a inmuebles de alto riesgo, que comenzó ayer con el derribo de dos edificios en Tlaxcoaque. Foto María Luisa Severiano

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 33

Con la demolición de dos edificios, en Fray Servando Teresa de Mier números 172 y 174, en el Centro Histórico, el gobierno capitalino empezó el programa de atención a inmuebles de alto riesgo afectados por los sismos de 1985 y 2017.

Frente a los inmuebles, ubicados a la altura de la plaza Tlaxcoaque, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que esta estrategia se enfocará en edificios que con estudios científicos y técnicos se compruebe su vulnerabilidad.

Hasta ahora, añadió, se tienen identificados varios inmuebles en estas condiciones, entre ellos seis de la unidad Tlatelolco, así como otro en Insurgentes Sur número 102, esquina con Niza, y en San Antonio Abad número 8.

Explicó que no todos los edificios serán demolidos y reconstruidos, sino que se intervendrán según sus condiciones de vulnerabilidad, por lo que, en algunos casos, sólo se reforzarán o rehabilitarán a partir del análisis realizado. “El propósito de este programa es que estas edificaciones vulnerables se liberen de riesgo para o a favor de las comunidades y de la ciudad”, afirmó.