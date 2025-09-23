Rechaza que Brugada haya llamado a colectar dinero para las víctimas
Martes 23 de septiembre de 2025, p. 33
La actuación del gobierno de la Ciudad de México en la emergencia por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ha sido “extraordinaria” desde el primer momento para atender tanto a las personas heridas como a los familiares de las víctimas que perdieron la vida, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
En su conferencia matutina, dijo que en el caso del gobierno federal, desde un principio las principales instituciones de salud –IMSS, Issste e IMSS Bienestar– respaldaron la atención a los heridos en sus instalaciones. “Se ha trasladado incluso a Estados Unidos a una pequeña. Y se están utilizando incluso, en el Hospital Rubén Leñero, métodos muy especializados para poder atender a los heridos”.
Destacó que el gobierno de la Ciudad de México tiene a funcionarios dedicados a cada familia para poderlas apoyar tanto para la ayuda económica y de otro tipo.
Rechazó que haya sido la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien haya hecho un llamado para que se colectara dinero entre la gente para apoyar a las víctimas. Hasta ahora, lo que se ha anunciado es la integración de un comité de solidaridad, lo que aún no se ha concretado.
Siguen 16 hospitalizados
Por su parte, la Secretaría de Salud local informó que se mantenía en 29 los decesos por la explosión de la pipa, mientras 16 personas continúan hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.
A su vez, el Congreso capitalino exhortó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a entregar la presea de Policía Distinguido del Mes y las condecoraciones al Mérito Policial Social y al Valor Policial al oficial segundo Sergio Ángel Soriano Buendía, con el propósito de reconocer su heroísmo al rescatar a una bebé y su abuelita luego de la explosión de la pipa de gas LP.
Con esta propuesta se busca reconocer además la integridad que ha demostrado en el desempeño de sus funciones durante todo su servicio en la corporación, como quedó demostrado en 2015, cuando devolvió una bolsa con 42 mil pesos en efectivo.
Al respecto, la diputada de Morena Cecilia Vadillo Obregón recordó que el miércoles 10 de septiembre, cuando ocurrió el siniestro, el elemento policiaco arriesgó su vida al salvar de entre las llamas a la pequeña Jazlyn, de dos años de edad, y ayudar a Alicia Matías Teodoro, la denominada “abuelita heroína”, quien sufrió quemaduras en 90 por ciento de su cuerpo, lo que ocasionó que perdiera la vida en un hospital.