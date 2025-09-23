Alonso Urrutia, Néstor Jiménez y Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 33

La actuación del gobierno de la Ciudad de México en la emergencia por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ha sido “extraordinaria” desde el primer momento para atender tanto a las personas heridas como a los familiares de las víctimas que perdieron la vida, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia matutina, dijo que en el caso del gobierno federal, desde un principio las principales instituciones de salud –IMSS, Issste e IMSS Bienestar– respaldaron la atención a los heridos en sus instalaciones. “Se ha trasladado incluso a Estados Unidos a una pequeña. Y se están utilizando incluso, en el Hospital Rubén Leñero, métodos muy especializados para poder atender a los heridos”.

Destacó que el gobierno de la Ciudad de México tiene a funcionarios dedicados a cada familia para poderlas apoyar tanto para la ayuda económica y de otro tipo.

Rechazó que haya sido la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien haya hecho un llamado para que se colectara dinero entre la gente para apoyar a las víctimas. Hasta ahora, lo que se ha anunciado es la integración de un comité de solidaridad, lo que aún no se ha concretado.

Siguen 16 hospitalizados

Por su parte, la Secretaría de Salud local informó que se mantenía en 29 los decesos por la explosión de la pipa, mientras 16 personas continúan hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.