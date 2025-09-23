De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 32

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino aprobó el acuerdo por el que se emite la convocatoria para la elección de la persona que ocupará la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029.

La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Partido del Trabajo, presidenta de la comisión, explicó que este ejercicio fija las etapas para el procedimiento, las fechas límite, los plazos improrrogables, así como los requisitos legales que deben cumplir los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos.

El llamado está dirigido a las asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas y de investigación, colegios profesionales, organismos públicos y privados, activistas, personas promotoras de los derechos humanos, defensoras de derechos humanos, víctimas, colectivos de víctimas y público en general que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos para postular a personas ciudadanas o a quien en lo individual desee proponerse para ocupar la presidencia de la CDH.