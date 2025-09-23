De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 32

Activistas, investigadores, médicos veterinarios, comerciantes y cuidadores de animales de compañía manifestaron su rechazo a la propuesta que promueve el diputado del Verde y presidente de la mesa directiva del Congreso capitalino, Jesús Sesma, que pretende prohibir la exhibición física de mascotas a la venta y sobrerregular su tenencia.

Al anunciar que este martes se manifestarán frente a la sede del gobierno capitalino, señalaron que esta iniciativa es la continuidad de la agenda promovida por el legislador, quien desde hace algunos años quiere prohibir la venta legal y regulada de animales de compañía.

Con ella, añadieron, no busca la mejor relación entre las personas y sus mascotas, sino crear una bandera con la que pueda navegar políticamente en cada administración.

Consideraron que las leyes prohibicionistas y sobrerregulatorias sólo provocarían abandono, incremento del mercado negro e insensibilidad que tanto daño han causado.

Desde la semana pasada, la titular interina de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), Estela González, advirtió a diputados locales sobre la reforma del partido Verde en materia ambiental, que propone la venta de animales vía Internet, debido a que no se podrían verificar los lugares donde los vendedores tuvieran resguardados a los ejemplares.