César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 35

Desde 2018 los operadores de Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo o El Comandante H, extorsionaban casinos en Tabasco y lavaban el dinero obtenido del robo de combustible procedente de los ductos de Petróleos Mexicanos, tanto de Dos Bocas, como de otros puntos de la entidad.

De acuerdo con investigaciones ministeriales que constan en la orden judicial que se emitió en contra de Bermúdez Requena, los integrantes de La Barredora por órdenes del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el periodo de diciembre de 2019 a febrero este año, amenazaban a propietarios de gasolineras para que en sus franquicias vendieran el combustible robado; incluso ordenaban que el litro de gasolina lo ofrecieran más barato que el precio autorizado.

El huachicol se transportaba en pipas custodiadas por camionetas de seguridad pública y después obligaban a dueños de las gasolineras a venderla y entregar las ganancias a la organización criminal que dirigía El Abuelo.

Documentos ministeriales indican que Hernán Bermúdez Requena le delegaba a José del Carmen Castillo Ramírez, La Rana, poner a los encargados de cada zona en los municipios o colonias de Cárdenas, Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Centro, Macuspana, Jalapa, El Paraíso, colonia Atasta, Indeco, Anacleto Canabal, Miguel Hidalgo, Buena Vista, Ixtacomitán, para la venta de narcóticos o huachicol.