De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 35

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales llevó a cabo la detención de Brayan N, señalado por autoridades como “objetivo prioritario” en la zona oriente del estado de México y presunto generador de violencia, informó ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El hombre aprehendido, de 30 años, era investigado por su presunta relación con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y otros crímenes de alto impacto, como el homicidio de una mujer.

La detención ocurrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco I. Madero, cuando efectivos de la SSPC, Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la fiscalía mexiquense y policías municipales desplegaron un operativo táctico parainterceptarlo.

En la revisión de seguridad se le hallaron dosis de cristal y cocaína, así como un teléfono celular y dinero en efectivo, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la dependencia, Brayan N podría estar vinculado a extorsiones contra tortillerías, carnicerías y rosticerías en la región, así como al ataque con un artefacto explosivo a una tortillería y al homicidio de una mujer cometido el 14 de enero de 2024. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para deslindar responsabilidades.