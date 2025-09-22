Iván Evair Saldaña y César Arellano

Lunes 22 de septiembre de 2025

Óscar Antonio Álvarez, identificado por autoridades federales como el “principal operador financiero” del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de su detención el pasado 11 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que, con base en las pruebas que aportó el Ministerio Público Federal, un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco dictó prisión preventiva oficiosa contra dicha persona, a quien identificó como Óscar “A”, y otorgó cuatro meses para la investigación complementaria.

El pasado 11 de septiembre la Secretaría de la Defensa Nacional informó de la detención de Álvarez, señalando que “se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero del CJNG, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero”.