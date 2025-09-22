Néstor Jiménez

La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 14

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, sostuvo que tanto en el flujo de migrantes extranjeros que ingresan al país de manera irregular, como en el número de connacionales repatriados desde Estados Unidos, “tenemos la estadística más baja histórica desde el presidente Clinton, en ambos sentidos, de norte a sur y de sur a norte”.

De acuerdo la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, de enero a julio pasados, el INM retuvo a 124 mil 353 “personas en situación migratoria irregular en México”. Mientras en el mismo periodo de 2024 fueron 828 mil 522, lo cual representa una reducción de 85 por ciento.

En tanto, de enero a julio pasados se registraron 83 mil 532 deportaciones de connacionales desde Estados Unidos, en contraste con 118 mil 527 del año pasado, es decir, casi 30 por ciento menos, aunque no se incluye en las estadísticas de la dependencia los meses recientes, cuando se intensificaron los operativos migratorios ordenados por el gobierno de Donald Trump.

La presidenta Claudia Shein-baum Pardo, dijo en agosto pasado, que exclusivamente en la gestión de Trump, entre el 20 de enero y al 24 de agosto, 86 mil 17 mexicanos habían sido repatriados.