De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 12

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trabaja en la elaboración de un sistema operativo con inteligencia artificial (IA) capaz de detectar, casi en tiempo real, la generación de plumas o columnas de humo derivadas de incendios forestales, explicó el integrante del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (Lanot) del Instituto de Geografía, Colvert Gómez Rubio.

Se trata de un esfuerzo por fortalecer la prevención y respuesta ante esos fenómenos, en colaboración con la Comisión Nacional Forestal, dijo.

Se busca que cada 10 minutos se cuente con la detección de humo a escala nacional y su ubicación, y que el sistema esté en operación a finales de este año.

Para identificar el humo de manera oportuna se deben analizar de forma constante datos satelitales, que permiten una cobertura global y continua, así como una localización inmediata, manifestó el experto, quien explicó que las imágenes y su procesamiento se obtienen en el Lanot.