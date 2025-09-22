Lilian Hernández Osorio

A pesar del aumento nominal que el gobierno federal ha otorgado al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre 2016 y 2024 sufrió una reducción de 3.7 por ciento en términos reales, lo cual ha impactado en la disminución de proyectos de investigación, señala un documento elaborado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Pese a lo anterior, la matrícula total ha mantenido un crecimiento constante, y en ese mismo lapso pasó de 346 mil 730 alumnos (2016) a 373 mil 682 (2024).

De 2001 a 2016, los recursos del erario para la universidad nacional tuvieron un incremento de 40.8 por ciento, considerando la inflación anual.

Sin embargo, lo que fue un crecimiento continuo empezó a descender en los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto y prosiguió a la baja en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si se considera la inflación, las alzas nominales fueron menores a las de los precios durante esos ocho años.

Perjuicio a investigación

El Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM indica que incluso los ingresos generados por la institución registraron una caída de 14 por ciento en ese periodo, los cuales representan un décima parte del total, ya que 90 por ciento proviene del presupuesto otorgado por el gobierno federal.