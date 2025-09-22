S

e disputó la mitad del Apertura 2025 con los pronósticos cumplidos. Los equipos punteros son exactamente los favoritos antes del arranque: Cruz Azul, Monterrey, Toluca y América; un tanto cabizbajos van los Tigres, y con buen impulso los Xolos, donde el timonel uruguayo Sebastián Loco Abreu aprovechó las últimas fechas para escalar peldaños… Pero mientras la Liga ofrece partidos insípidos como el Necaxa-Puebla o el Mazatlán-Atlas, y escasos de emoción como Cruz Azul-Juárez y Monterrey-Águilas, la verdad es que tras bambalinas hay más acción, saltan chispas, gritos y sombrerazos con unos Rayados disparando billetes a diestra y siniestra. Sin embargo, su desempeño en la cancha, en el partido importante, resultó frustrante.

Las Chivas ya hasta habían conseguido vivienda para el técnico Doménec Torrent, quien hizo una interesante campaña en el Atlético San Luis, pero entonces llegaron los compradores compulsivos, es decir, los directivos de Rayados, y lo arrebataron ofreciendo más dinero… Recientemente se la aplicaron a los Pumas, que pretendían al atacante galo Anthony Martial (“ya habíamos hablado con él”, se quejó Miguel Mejía Barón), y de nuevo aterrizó Monterrey para duplicar la oferta… El sábado los norteños acariciaron el liderato, ganaban 2-0 hasta el minuto 81; Torrent, conformista, hizo cambios defensivos, los amarillos se fueron encima y lograron la igualada… Empate con sabor a derrota en el Gigante de acero.

Porque no es lo mismo enfrentarse al tricampeón que a San Luis, León, Mazatlán, Atlas, Necaxa, Gallos y Puebla, y si los Rayados logran el título, prácticamente lo habrán comprado, de lo contrario será otro megafracaso en ese andar altivo y con la cartera por delante. La plantilla regia todavía luce los chipotes y raspones que le dejó el Mundial de Clubes y la Leagues Cup, donde Torrent se quejó como nadie del arbitraje y del formato de competencia… El sábado, ridículamente dijo: “de los empates se aprende”; mientras, en las redes sociales los aficionados lo tundieron por dejar ir el triunfo. A los Rayados les falta enfrentar a Toluca, Xolos, Pumas, Cruz Azul y Tigres, entre otros. Ahí se verá de qué están hechos.