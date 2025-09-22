El Monterrey se topó con un rival serio... y no pudo
e disputó la mitad del Apertura 2025 con los pronósticos cumplidos. Los equipos punteros son exactamente los favoritos antes del arranque: Cruz Azul, Monterrey, Toluca y América; un tanto cabizbajos van los Tigres, y con buen impulso los Xolos, donde el timonel uruguayo Sebastián Loco Abreu aprovechó las últimas fechas para escalar peldaños… Pero mientras la Liga ofrece partidos insípidos como el Necaxa-Puebla o el Mazatlán-Atlas, y escasos de emoción como Cruz Azul-Juárez y Monterrey-Águilas, la verdad es que tras bambalinas hay más acción, saltan chispas, gritos y sombrerazos con unos Rayados disparando billetes a diestra y siniestra. Sin embargo, su desempeño en la cancha, en el partido importante, resultó frustrante.
Las Chivas ya hasta habían conseguido vivienda para el técnico Doménec Torrent, quien hizo una interesante campaña en el Atlético San Luis, pero entonces llegaron los compradores compulsivos, es decir, los directivos de Rayados, y lo arrebataron ofreciendo más dinero… Recientemente se la aplicaron a los Pumas, que pretendían al atacante galo Anthony Martial (“ya habíamos hablado con él”, se quejó Miguel Mejía Barón), y de nuevo aterrizó Monterrey para duplicar la oferta… El sábado los norteños acariciaron el liderato, ganaban 2-0 hasta el minuto 81; Torrent, conformista, hizo cambios defensivos, los amarillos se fueron encima y lograron la igualada… Empate con sabor a derrota en el Gigante de acero.
Porque no es lo mismo enfrentarse al tricampeón que a San Luis, León, Mazatlán, Atlas, Necaxa, Gallos y Puebla, y si los Rayados logran el título, prácticamente lo habrán comprado, de lo contrario será otro megafracaso en ese andar altivo y con la cartera por delante. La plantilla regia todavía luce los chipotes y raspones que le dejó el Mundial de Clubes y la Leagues Cup, donde Torrent se quejó como nadie del arbitraje y del formato de competencia… El sábado, ridículamente dijo: “de los empates se aprende”; mientras, en las redes sociales los aficionados lo tundieron por dejar ir el triunfo. A los Rayados les falta enfrentar a Toluca, Xolos, Pumas, Cruz Azul y Tigres, entre otros. Ahí se verá de qué están hechos.
Por cierto, algunos jugadores europeos, como el ibérico Oliver Torres, están sorprendidos porque acá vienen a ganar sueldos que en el viejo continente no soñaron. También les causa asombro y hasta risa situaciones típicas de una federación bananera de futbol, con la inconcebible multipropiedad por delante, donde los choques fraternos León-Tuzos y Mazatlán-Atlas terminan casualmente en empates; asimismo, se admiran de que un partido se pueda retrasar “siete minutos ¡porque lo decide la televisión! Eso no pasa en España”, expone Oliver… Aunque el América trastabillea, no se compara con el desastre de Chivas, que a media semana falló un penal frente a Tigres y el sábado sucumbió ante los Diablos Rojos.
El Guadalajara se mantiene en el limbo; sin embargo, el revés ante Toluca es lógico, se impuso el más fuerte. Chivas pudo ganar a media semana a la UANL, pero sigue errática en el tiro a gol y el técnico Gabriel Milito se aferra a un milagro, dijo que le quedan ocho finales, no obstante, no se sabe si continuará en el timón… Otro que quedó cimbrado es Eduardo Berizzo, estratega de León, al que Xolos dio tremenda paliza… Cruz Azul, con un juego discreto, está siendo eficaz; los dirigidos por Nicolás Larcamón suman siete victorias al hilo y siguen en la cima, reciben el miércoles al Querétaro, que sorprendió al vencer a Tuzos, y enseguida peligra su liderato al visitar a los agrandados Xolos.
José de Jesús Corona, un histórico de La Máquina, anunció que el día 28 colgará los guantes. Chuy, de 44 años, vivió una de las páginas gloriosas del balompié mexicano con el equipo olímpico de Londres 2012, ganador de la medalla de oro. El actual guardameta en Xolos dirá adiós ante Cruz Azul, donde militó casi 15 años y fue campeón en el Guardianes 2021… A Miguel Piojo Herrera lo ratificaron al frente de Costa Rica tras una junta extraordinaria, luego de los empates ante Nicaragua y Haití de la eliminatoria mundialista que desataron el grito de “¡Fuera Piojo!” En tanto, Luis Fernando Tena, el monarca de Londres, está batallando para calificar a Guatemala.