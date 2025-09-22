D

esde su campaña electoral por la presidencia, allá por 2023, resultaba más que previsible que si el esquizofrénico Javier Milei llegaba a la Casa Rosada Argentina se hundiría. Y lamentablemente llegó (por medio de balotaje y amafiado con otro partido de derecha) sólo para repetir las fracasadas recetas fondomonetaristas que llevaron a esa nación sudamericana a la quiebra y el sobrendeudamiento en por lo menos cuatro ocasiones anteriores, y a su población a la miseria, mientras la oligarquía amasa fortunas de ensueño en la industria por ella más preciada: la especulación y la fuga de capitales, financiadas con deuda pública.

Argentina es la nación más endeudada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el que Milei gobierna; recientemente, éste oscuro personaje obtuvo un crédito por 20 mil millones de dólares (que se suman al de por sí abultadísimo cuan impagable saldo del débito acumulado), monto que en buena medida destinó a fortalecer la llamada bicicleta financiera ( carry trade) y el resto a mantener artificialmente “controlado” el tipo de cambio del peso argentino, con miras a las próximas elecciones legislativas federales de octubre (en las de septiembre, que fueron provinciales, fue arrasado con una diferencia de 14 puntos porcentuales, amén de sufrir sendas derrotas en las cámaras de Diputados y de Senadores).

Sólo para dar una idea, en los últimos tres días de la semana pasada quemó mil 100 millones de dólares de reservas para tal fin, sin lograrlo. En sus 21 meses de estancia en la Casa Rosada, el tipo de cambio del billete verde con respecto a la moneda local se incrementó 400 por ciento.

En esos 21 meses de “gobierno”, tres son los grandes “logros” de Milei: masacre social, desastre económico y creciente crisis política, en medio de un escándalo por su participación en una multimillonaria cripto estafa y los sobornos recibidos por su hermana Karina (a la que llama El Jefe), y otros de su primer círculo, provenientes del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El esquizofrénico gobierna para el FMI y sigue sus instrucciones al pie de la letra, con las consabidas cuan desastrosas consecuencias sociales (pérdida permanente de empleo, cierre de empresas, salarios de hambre, jubilaciones miserables, brutal aumento permanente de precios, alza incontenible de las tarifas de, electricidad, combustibles y todo lo que se mueva, recortes presupuestales a salud y educación pública, todo ello aderezado con una feroz represión).