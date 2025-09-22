S

i Trump fuera presidente de México ya habría interpuesto demandas multimillonarias al menos contra tres diarios, estaría presionando a los dueños de medios para que echaran a la calle a una docena de opinócratas, amenazaría con cancelar las concesiones de las televisoras que se atrevieran a criticarlo y ya hubiera creado su propia red social para defenderse. El PAN y el PRI estarían aplaudiendo sus “patrióticas” decisiones. Por fortuna, eso ocurre en Estados Unidos y allá lo celebran los más ultras del Partido Republicano. En México, los opinócratas pueden insultar a la presidenta Sheinbaum y acusarla sin pruebas de cualquier cosa que se les ocurra... impunemente. Y aún así se quejan de que está instaurando un régimen “autoritario”.

Utopías

El presupuesto de Egresos del gobierno de la Ciudad de México para este 2025 es de 291 mil 525 millones de pesos. No ha sido suficiente, al parecer, para ofrecer atención médica apropiada a las víctimas de la explosión del puente de la Concordia. Ha faltado una pizca de sensibilidad ante su dolor y el de sus familias. Ya suman 29 los muertos y su fallecimiento, por quemaduras, ha sido horrible. Ahora, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propone la creación de un comité para que se haga cargo de los gastos de los supervivientes. ¿Y la empresa (i)responsable? Ni tocarla.

Las 4 fantásticas

El club de los billones de dólares (millones de millones) tiene un nuevo socio: Alphabet, la matriz de Google. Los otros tres son Microsoft, Apple y Nvidia. Todos son del sector tecnológico. Las personas que compraron acciones de estas empresas hace años ahora son inmensamente ricas. El próximo socio probablemente será Tesla. ¿Y las empresas de Trump? Todavía no cuentan en las grandes ligas. En su primer año en la presidencia su patrimonio aumentó en 3 mil millones de dólares y actualmente es de “solamente” 7 mil 300 millones, según la revista Forbes. Nada mal para alguien que ha estado cerca de la bancarrota.

México en la Asambleade la ONU

Hay conflictos en varias partes del mundo; en particular, Gaza y Ucrania, y en desarrollo, Venezuela. La Asamblea General número 80 de Naciones Unidas abordará el tema, entre otros, de los derechos humanos. El canciller Juan Ramón de la Fuente representará a la presidenta Sheinbaum en el segmento de Alto Nivel del periodo de sesiones que comienza este lunes en la organización. Intervendrá en el debate de la Asamblea General, participará en reuniones ministeriales sobre los principales temas de la agenda multilateral y mantendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países.