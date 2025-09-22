Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 27

Caracas. El gobierno de Venezuela divulgó este domingo una carta firmada por el presidente Nicolás Maduro y dirigida a su homólogo estadunidense, Donald Trump, en la que desmiente que las autoridades del país latinoamericano estén vinculadas con mafias del narcotráfico y ofrece tender puentes para el diálogo a través del enviado especial de la Casa Blanca Richard Grenell.

Trump, al ser interrogado sobre si recibió la carta, prefirió no responder, pero señaló: “Veremos qué pasa con Venezuela”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó en redes sociales (https://shorturl.at/pGSnz) la carta íntegra, fechada el 6 de septiembre, que la agencia británica de noticias Reuters reportó parcialmente.

Rodríguez afirmó que Maduro había anunciado la existencia de la misiva el 5 de septiembre y que la misma fue entregada a su destino por medio de un intermediario sudamericano.

“Dado que esta carta ha sido filtrada parcialmente en la prensa estadunidense, el gobierno venezolano asume la responsabilidad de publicarla íntegramente”, aclaró.

Maduro en el texto le dice a Trump que “se han abierto muchas polémicas en torno a la relación entre Estados Unidos y Venezuela” y que innumerables “fake news” (noticias falsas) han circulado en los medios de comunicación.

Sobre el supuesto vínculo de Maduro y otros oficiales venezolanos con el narcotráfico, el presidente del país sudamericano afirmó que “es la peor de las noticias falsas que se ha lanzado contra nuestra nación para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente”.

Junto con el escrito, Maduro le envió a Trump documentos con datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras fuentes que demuestran que Venezuela no es un país relevante en las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En el texto, el mandatario expuso lo que el gobierno de Venezuela ha repetido varias veces, al mostrar como evidencia varios informes internacionales: “87 por ciento de la droga producida en Colombia sale por los puertos del Pacífico; 8 por ciento por la Guajira Norte de aquel país y apenas 5 por ciento intenta ser transportada a través de Venezuela, siendo combatida, interceptada y destruida toda la droga incautada”.