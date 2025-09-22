▲ Los cantantes brasileños Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque y Gilberto Gil (en el centro del escenario) participaron ayer en la manifestación llevada a cabo en Río de Janeiro para evitar que el ex presidente derechista salga libre. Foto Afp

Lunes 22 de septiembre de 2025

Sao Paulo., Decenas de miles de brasileños protestaron ayer en los 26 estados y el Distrito Federal del país contra un posible indulto para el ex presidente Jair Bolsonaro y sus aliados, quienes fueron condenados por intentar un golpe de Estado.

Las convocatorias para la protestas crecieron después de que la Cámara baja aprobó el martes pasado una enmienda constitucional que dificultaría el arresto o el inicio de procesos penales contra legisladores. La medida será analizada en el Senado.

Al día siguiente, la Cámara baja votó para acelerar un proyecto de ley respaldado por legisladores derechistas de oposición que podría otorgar la amnistía a Bolsonaro, sus aliados más cercanos y cientos de seguidores condenados por su participación en el levantamiento de enero de 2023.

Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión el 11 de septiembre por intentar permanecer en el poder tras perder la relección en 2022.

Es el primer ex presidente condenado por intentar anular unos comicios en la economía más grande de América Latina. Bolsonaro negó haber cometido un delito.

Algunos de los artistas más destacados de Brasil ayudaron a organizar y promover las manifestaciones de ayer a lo lardo de la nación.

Las leyendas de la música Caetano Veloso, Chico Buarque y Gilberto Gil –quienes desafiaron la censura durante la dictadura militar de los años 60– se reunieron en el barrio de Copacabana en Río de Janeiro para participar en la protesta.