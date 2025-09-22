Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 26

El líder norcoreano Kim Jong-un dijo ayer que estaba abierto a futuras conversaciones con Estados Unidos si éste abandona su petición de que el país asiático renuncie a sus armas nucleares, informó la prensa estatal. “Si Estados Unidos descarta su obsesión delirante con la desnuclearización y, basándose en el reconocimiento de la realidad, en verdad desea la coexistencia pacífica con nosotros, entonces no hay razón para que no podamos reunirnos”, señaló Kim. En la imagen, liberada este domingo por la Agencia Central de Noticias, se aprecia al dirigente a su llegada a la 13 sesión de la Asamblea Popular Suprema, con sede en Pyongyang.