Afp

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 26

Kabul. Cualquier acuerdo para devolver la antigua base estadunidense de Bagram es “imposible”, declaró ayer el gobierno afgano, luego de que el presidente Donald Trump amenazó al régimen talibán con sanciones si rechaza la propuesta.

Bagram, la base aérea más grande de Afganistán, ubicada al norte de Kabul, fue el centro de operaciones estadunidenses en su guerra contra los talibanes durante 20 años.

Trump amenazó antier con castigar al país si no devolvía la base, cuatro años después de que los estadunidenses se retiraron de Afganistán.

“Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡¡¡cosas malas van a pasar!!!”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Negativa tajante

El jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Fasihuddin Fitrat, dijo que “recientemente algunas personas dicen haber iniciado negociaciones con Afganistán para recuperar la base aérea de Bagram”, y aclaró: “un acuerdo, aunque sea sobre una pulgada del suelo de Afganistán, es imposible. No lo necesitamos”, subrayó.