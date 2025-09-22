De la redacción

Lunes 22 de septiembre de 2025

Tom Homan, zar fronterizo del presidente Donald Trump, fue grabado en septiembre de 2024 aceptando una bolsa con 50 mil dólares en efectivo en una investigación encubierta de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), según personas familiarizadas con el caso, que luego fue cerrado por funcionarios de la actual administración, informó The New York Times.

El pago en efectivo, que estaba dentro de una bolsa de la cadena de comida Cava, surgió de una larga investigación de contrainteligencia que no tenía como objetivo a Homan, según las personas que hicieron la revelación y hablaron bajo anonimato para describir el caso.

Después de que Trump asumió el cargo este año, los funcionarios del Departamento de Justicia cerraron el caso debido a dudas sobre si los fiscales podían probar ante un jurado que Homan había acordado realizar actos específicos a cambio del dinero.

Una persona familiarizada con el caso dijo que la evidencia reunida no cumplió con todos los elementos necesarios para configurar delitos federales relevantes, mientras que otra sostuvo que el proceso efectivamente se terminó de forma prematura, antes de que se pudiera reunir evidencia adicional.