Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 26

Washington. El principal senador demócrata de Estados Unidos, Chuck Schumer, advirtió ayer que la petición del presidente Donald Trump al Departamento de Justicia de tomar medidas contra sus adversarios encamina al país hacia una “dictadura”. En tanto, el mandatario minimizó las restricciones impuestas por el Pentágono a la prensa.

Convertir el Departamento de Justicia “en un instrumento que persigue a sus enemigos, sean culpables o no... es el camino a una dictadura”, declaró Schumer a CNN, e insistió en que “eso es lo que hacen las dictaduras”.

Trump instó públicamente antier a su Departamento de Justicia a tomar acciones contra sus supuestos enemigos, la última de una serie de medidas que, según los críticos, han destrozado la tradicional independencia del ministerio.

En una publicación en redes sociales dirigida a “Pam” –aparentemente la fiscal general, Pam Bondi–, Trump expresó su frustración por la falta de acciones legales contra el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas.

Los dos son señalados por un cercano aliado de Trump, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, de falsificar documentos en solicitudes de hipoteca. “No podemos demorarnos más, está dañando nuestra reputación y credibilidad”, dijo Trump.