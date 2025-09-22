▲ En la ceremonia, el presidente estadunidense e integrantes del gabinete fueron oradores. Los organizadores calcularon unos 200 mil asistentes. Foto Ap

Afp, Ap, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 25

Glendale. Al rendir homenaje póstumo al líder de la juventud conservadora Charlie Kirk, en el estadio State Farm de Arizona, tras su asesinato a tiros el pasado 10 de septiembre, el presidente Donald Trump expresó: “Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos. Lo siento.”

Acompañado de destacados funcionarios de su gobierno, que fueron oradores, el mandatario lamentó el homicidio de “una de la figuras más brillantes de nuestra época, un gigante de su generación y, sobre todo, un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”, al referirse al activista de 31 años, su aliado, quien fue asesinado de un disparo mientras pronunciaba un discurso en la Universidad del Valle de Utah.

Trump señaló que Kirk fue “un mártir de la libertad” que “nunca será olvidado”.

Anunció que le otorgará de forma póstuma la medalla presidencial de La Libertad.

El tributo, celebrado en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, atrajo un extraordinario nivel de atención mediática, comparado por algunos medios con un funeral de Estado, para el cual se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad.

Erika Kirk, su viuda y quien asumió el liderazgo de la organización creada por Kirk, Turning Point USA, indicó que su marido “quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida”.

Dijo no tener rencor contra el presunto asesino de su esposo, Tyler Robinson, sin mencionar su nombre. “Lo perdono porque es lo que hizo Cristo y eso es lo que Charlie haría. La respuesta al odio no es odio. La solución que conocemos del Evangelio es amor”, añadió.

Entre los oradores que participaron en la despedida de Kirk figuraron el vicepresidente JD Vance; Marco Rubio, secretario de Estado; Pete Hegseth, titular de Guerra; Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional; Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca; Robert F. Kennedy Jr, responsable de Salud, y el comentarista conservador Tucker Carlson, quienes por seguridad permanecieron detrás de un cristal a prueba de balas mientras se dirigían al público.