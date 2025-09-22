Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 30
Xalapa, Ver., La diputada local por Morena Victoria Gutiérrez Pérez aseguró que científicos del estado construyeron “una nave para viajar a Marte y en breve llevarán café al espacio”.
Durante la segunda sesión ordinaria la legisladora participó en la discusión sobre los anteproyectos para apoyar la caficultura y a los productores del grano en el estado.
Dijo que como parte de los planes que hay para impulsar la difusión del grano está utilizar una nave espacial para llevar el “aroma” a café más allá de la atmósfera terrestre.
“No saben que también en el espacio se toma café? (…) en Veracruz grandes científicos tienen un proyecto, han hecho una nave espacial para Marte, y también yo les pedí apoyo para demostrar que en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café”.
Según algunas diputadas de oposición, como María Elena Córdoba, de Movimiento Ciudadano, “desde la Comisión especial para la atención, seguimiento y desarrollo de la cafeticultura en Veracruz” encabezada por Morena, existen algunas otras propuestas que carecen de seriedad.
Dijo que para la celebración del Día Internacional del café se planea montar escenografías que representen “astronautas en el espacio”, “familias en la mesa”, “estudiantes desvelados” y hasta “un velorio”, donde los participantes beben café.
Señaló que estas “ocurrencias” desvían la atención del debate real a los apoyos e impulsos que requiere el sector cafetalero del estado de Veracruz y las familias que viven de esa tradición. “Duele y preocupa que en lugar de atender las verdaderas necesidades del sector, desde la comisión de cafeticultura se presenten ideas que poco o en nada ayudan a resolver los problemas de fondo”, reprochó Córdoba.
Ante esto, Gutierrez Pérez dijo que los legisladores de la oposición son “muy incultos e ignorantes”.