Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 22 de septiembre de 2025, p. 30

Xalapa, Ver., La diputada local por Morena Victoria Gutiérrez Pérez aseguró que científicos del estado construyeron “una nave para viajar a Marte y en breve llevarán café al espacio”.

Durante la segunda sesión ordinaria la legisladora participó en la discusión sobre los anteproyectos para apoyar la caficultura y a los productores del grano en el estado.

Dijo que como parte de los planes que hay para impulsar la difusión del grano está utilizar una nave espacial para llevar el “aroma” a café más allá de la atmósfera terrestre.

“No saben que también en el espacio se toma café? (…) en Veracruz grandes científicos tienen un proyecto, han hecho una nave espacial para Marte, y también yo les pedí apoyo para demostrar que en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café”.

Según algunas diputadas de oposición, como María Elena Córdoba, de Movimiento Ciudadano, “desde la Comisión especial para la atención, seguimiento y desarrollo de la cafeticultura en Veracruz” encabezada por Morena, existen algunas otras propuestas que carecen de seriedad.